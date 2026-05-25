Военкор Александр Коц назвал удар по колледжу в Старобельске совместной операцией Украины и западных стран. На месте обнаружили фрагменты дронов с иностранными комплектующими и терминалы Starlink, сообщает kp.ru .

После удара по общежитию колледжа в Старобельске погибли и пострадали подростки 2008–2010 годов рождения. Генштаб ВСУ заявил, что целью был штаб подразделения БПЛА «Рубикон», отрицая гибель мирных жителей.

Александр Коц сообщил, что на месте нашли обломки беспилотников с иностранными деталями и терминалы Starlink Mini. По его словам, такие системы позволяют управлять дроном в режиме реального времени и обеспечивают точную навигацию в условиях радиоэлектронного подавления.

Военкор также напомнил о сотрудничестве Киева с западными технологическими компаниями. Он указал, что даже при использовании искусственного интеллекта ответственность за удар несут конкретные люди.

Коц заявил, что реакция западных стран в Совете Безопасности ООН была ожидаемой и связана с их поддержкой Киева.

В качестве ответа он назвал системную работу по выявлению и устранению лиц, принимающих решения, развитие средств противодействия тактическим дронам и модернизацию противовоздушной обороны. По его мнению, такие меры должны снизить риск повторения подобных атак.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.