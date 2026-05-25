Арктика как зона геополитического соперничества: в чем интересы России и кто ей противостоит

Почему север планеты становится ареной нешуточной борьбы ведущих мировых держав и каковы их цели, читайте в материале РИАМО.

В последнее время тема Арктики все громче звучит в СМИ и заявлениях политических лидеров: регион, который всегда воспринимался как безлюдная пустыня, пригодная разве что для научных исследований и весьма экстремального туризма, теперь становится лакомым кусочком для крупнейших государств.

Чем привлекательна Арктика

Фото - © Илья Наймушин/РИА Новости

1. Запасы углеводородов

По оценкам Геологической службы США (USGS), в Арктике сосредоточено около 90 миллиардов баррелей нефти и более 480 триллионов кубометров природного газа. Эти запасы составляют примерно 22% от неразведанных, но потенциально извлекаемых мировых ресурсов углеводородов. При этом более половины арктических ресурсов, по данным USGS, приходится на Россию.

По данным Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, арктический шельф России располагает начальными извлекаемыми ресурсами в объеме около 57 миллиардов тонн нефти и 100 триллионов кубометров свободного газа.

2. Твердые полезные ископаемые

По данным Минприроды России, в российской Арктике сосредоточено:

● 95% национальных запасов платиноидов (палладий, платина и др.);

● 77% запасов апатитовых руд;

● 76% запасов редкоземельных металлов;

● 73% запасов никеля;

● 55% запасов кобальта.

Крупные запасы цинка, свинца, железной руды, золота, платины, урана, редкоземельных металлов и угля обнаружены в Гренландии.

3. Транспортные пути

Для России ключевым маршрутом, проходящим через Арктику, является Северный морской путь (СМП). Причем в перспективе он может стать полноценным маршрутом мировой торговли и конкурировать с Суэцким каналом за грузопотоки (к примеру, время в пути от Мурманска до Шанхая через СМП сокращается на 30-50%). В развитии этой транспортной артерии заинтересованы Индия и Китай: первая сотрудничает с Россией в судостроительной сфере, а второй в октябре 2025 года уже начал использовать СМП. Помимо экономии во времени, Севморпуть выглядит привлекательнее и в плане безопасности – маршрут через Суэцкий канал давно стал рискованным из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Правда, в деле развития СМП есть и объективные трудности. В первую очередь это сезонность: традиционно период судоходства по маршруту ограничен несколькими летними и раннеосенними месяцами, когда большая часть акватории освобождается ото льда. Обычно это время с мая по октябрь, и средняя продолжительность такого периода составляет около 80–90 дней. Однако на практике сроки сильно зависят от погодных условий, конкретного участка маршрута и класса судна.

Еще одним важным морским арктическим маршрутом является Северо-Западный проход, соединяющий Атлантический и Тихий океаны через Канадский Арктический архипелаг. Однако пока этот маршрут развит слабо.

Третья, но пока гипотетическая транспортная артерия – Трансполярный морской путь, который пройдет прямо по центру Северного Ледовитого океана, минуя исключительные экономические зоны прибрежных государств, включая Россию.

Как усиливается военное присутствие стран мира в Арктике

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Военная напряженность в арктическом регионе в последние годы неуклонно растет. Так, в 2026 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия альянса в Арктике. В декабре того же года эту информацию подтвердил главнокомандующий Военно-Морского флота РФ Александр Моисеев.

В апреле 2026 года российский МИД заявил, что ответные меры России на вызовы со стороны НАТО в Арктике «не заставят себя ждать», а еще спустя месяц РФ и Китай обнародовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность милитаризацией региона США и их союзниками.

Две новые российские военные базы в Арктике – «Арктический трилистник» и «Северный клевер» – были открыты во второй половине 2010-х годов.

Что говорят эксперты о значении Арктики и конкуренции в этом регионе

Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

В ноябре 2025 года о роли Арктики в современной геополитике говорил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, тот, кто завладеет ресурсами Арктики, либо сохранит нынешнюю, западноцентричную, модель мироустройства, либо получит ресурсы для формирования новой модели — многополярной, где такую же роль будут играть и Восток, и Юг, даже не имея собственного выхода к Арктике.

Сенатор добавил, что США хотят «застолбить за собой больший сектор Арктики», чем им положено, чтобы иметь более весомые козыри в грядущих геополитических спорах, причем готовы делать это «даже за счет своих союзников в Европе» (здесь Косачев явно имел в виду стремление президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией).

По мнению парламентария, даже происходящее на Украине во многом связано с Арктикой.

«С моей точки зрения, Украина – это следствие стремления Запада консолидироваться против России, в том числе или прежде всего, чтобы добиться ослабления ее геополитической роли, включая контроль над Севером. Война в “южных морях”, условно говоря, идет за “северные”», – пояснил сенатор.

Впрочем, многие эксперты говорят не о конкуренции, но о возможном сотрудничестве России и США в Арктике. К их числу относится доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Алексей Фадеев.

«Верю, что экономический интерес возьмет верх и станет тем драйвером, который позволит принимать тем или иным руководителям правильные политические решения», – заявил ученый в эфире «Радио России».

В частности, по мнению профессора, для США как для крупнейшего в мире производителя и поставщика сжиженного природного газа (СПГ) интересен доступ к Северному морскому пути с точки зрения доступа на азиатско-тихоокеанский рынок.

Перспективным направлением сотрудничества российских и американских компаний может быть совместное участие в арктических проектах по добыче или переработке редкоземельных металлов (РЗМ) – в частности, разработка Томторского месторождения, полагает заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

«Американские компании могут быть заинтересованы в привлечении инвестиций в данный проект, поскольку это позволит получить финансовые выгоды, ускорить сокращение доминирования Китая в части РЗМ и снизить китайский контроль за мировыми ценами на РЗМ», – пояснила эксперт.

Схожую точку зрения высказал директор департамента инжиниринга Kept, руководитель бизнес-направления по работе с горно-металлургическими компаниями Антон Вернигора. По его словам, речь может идти не только о Томторском месторождении РЗМ, но и о литиевых месторождениях Колмозерском и Полмостундровском.

«Ценность представляют зарубежные технологии, накопленный опыт и проверенные производственные схемы для выпуска высокопередовых металлов и специализированных материалов. Однако столь же значимо интегрирование отечественных высокотехнологичных предприятий в международные продуктовые цепочки, поскольку доступ к более широкому рынку может подтолкнуть отрасль к развитию», – отметил специалист.