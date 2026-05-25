В Лотошине объявили конкурс на реконструкцию котельной
В муниципальном округе Лотошино объявили открытый конкурс на реконструкцию котельной № 3а с увеличением мощности до 23,2 МВт. Работы проведут в рамках государственной программы с завершением в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, реконструировать объект капитального строительства и поставить необходимое оборудование.
Котельную № 3а модернизируют по адресу: Московская область, м. о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д. 1. В результате мощность объекта составит 23,2 МВт. После определения подрядчика начнутся проектно-изыскательские работы.
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что конкурс объявлен в электронной форме.
Работы выполнят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Лотошино. Завершить реконструкцию планируется в 2027 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.