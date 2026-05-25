Психолог Пшеничникова: ипповенция ускоряет работу с ОКР

В России зоотерапию используют для реабилитации детей с РАС и ДЦП, а также взрослых с депрессией и ПТСР. Специалисты отмечают, что животные помогают наладить контакт и снизить тревожность, сообщает «Север-Пресс» .

Зоотерапия включает канистерапию (собаки), фелинотерапию (кошки), иппотерапию (лошади), дельфинотерапию и апитерапию. В России чаще всего работают с собаками и лошадьми. За рубежом к терапии привлекают также попугаев, кроликов и даже рептилий.

Животные помогают детям с расстройствами аутистического спектра и ДЦП через игру и тактильный контакт. Бросание мяча или уход за шерстью превращают упражнения в моторику в увлекательное занятие.

«В последнее время в семьях, где ребенок имеет диагноз «аутизм», распространена практика приобретать собаку или посещать занятия с кинологом. Животное становится своеобразным посредником между ребенком и окружающим миром и помогает ему адаптироваться к действительности. Собаки вовлекают детей в совместную деятельность с родителями, способствуя усвоению базовых навыков жизнедеятельности, а также улучшая навыки коммуникации», — рассказала владелица собак Елена Воронова.

Для взрослых терапия применяется при депрессии, ПТСР, болезни Альцгеймера и в реабилитации после инсульта. Психолог, ипповент Ульяна Пшеничникова отметила, что работа с лошадьми особенно эффективна при обсессивно-компульсивном расстройстве.

«Ипповенция в разы быстрее стабилизирует психоэмоциональное состояние — а значит, специалист может приступить к работе непосредственно с симптомом значительно раньше», — пояснила она.

Эксперты подчеркивают: для профессиональной терапии животные проходят специальный отбор и обучение. Противопоказаниями могут стать аллергия, сниженный иммунитет и непредсказуемое поведение пациента.

