Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские власти задействовали СМИ для искажения информации об ударе по колледжу в Старобельске, сообщает «Сайт MK.Ru» .

По словам Марочко, украинское военно-политическое руководство поручило центрам психологических операций и подконтрольным медиа изменить подачу информации о трагедии в ЛНР. Он отметил, что в последние дни резко выросло число публикаций, направленных на дискредитацию российского руководства и оправдание действий украинских военных.

Особое внимание, как утверждает эксперт, уделялось интерпретации атаки на Старобельский педагогический колледж. ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию, где находились 86 детей. В результате погибли 21 человек, еще 65 получили ранения.

Марочко также сообщил, что на линии фронта, по его оценке, сохраняется позитивная динамика для российских сил. Он добавил, что противник продолжает контратаки и перебрасывает на передовую боеспособные подразделения, однако инициатива, по его мнению, остается за армией РФ.

