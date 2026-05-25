3 московских вуза получили предупреждения от Рособрнадзора
Рособрнадзор объявил предупреждения Московской международной академии, Московскому государственному лингвистическому университету и Российскому университету медицины. Ведомство потребовало устранить выявленные нарушения, сообщает «Царьград».
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки вынесла предупреждения трем высшим учебным заведениям о недопустимости нарушения обязательных требований. Речь идет о Московской международной академии, Московском государственном лингвистическом университете и Российском университете медицины министерства здравоохранения Российской Федерации.
Информация опубликована в официальном канале ведомства на платформе МАКС.
«Рособрнадзор сделал предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры для их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — отмечается в официальном сообщении.
Ведомство рекомендовало учебным заведениям принять меры для устранения выявленных нарушений и привести деятельность в соответствие с установленными требованиями.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.