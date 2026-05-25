Уколы от столбняка: москвичка наступила ногой на штырь в магазине одежды
Москвичка напоролась ногой на штырь в магазине одежды известного бренда. Ей пришлось делать прививку от столбняка.
По словам девушки, она шла по центру зала, когда наступила ногой на штырь. Он торчал в полу. Утром после происшествия она отравилась в травмпункт.
Там ей сделали уколы от столбняка и перевязали ногу. Также девушке предстоит недельный курс антибиотиков.
«Для меня, как для человека, планирующего беременность, — антибиотики это откладывание планирования минимум месяца на 4. Про ощущения после прививки я вообще молчу», — написала пострадавшая в соцсетях.
Подписчики посочувствовали девушке. Вскоре на связь с ней также вышли представители магазина.
«Сильно переживаем за вас и за сложившуюся ситуацию. Хотим скорее разобраться», — написали они.
