+1 фобия: екатеринбурженка заболела раком после педикюра
У 52-летней жительницы Екатеринбурга диагностировали рак после педикюра. Онкологию мог вызвать ультрафиолет от лампы для сушки лака, сообщает Ural Mash.
Один из ногтей екатеринбурженки стал темнее остальных, но женщина игнорировала тревожный сигнал, продолжая наводить красоту. Во время медосмотра выяснилось, что такой пигмент — один из симптомов подногтевой меланомы, а вызвать ее мог свет ультрафиолетовой лампы, которым сушат лак. От него клетки гибнут, мутируют и окисляются.
Из-за своевременного обнаружения онкологии врачи помогли женщине. В настоящее время она здорова и хорошо себя чувствует.
Ранее стало известно, что жительнице Великобритании диагностировали рак яичников спустя несколько лет после их профилактического удаления из‑за мутации гена BRCA.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.