+1 фобия: екатеринбурженка заболела раком после педикюра

У 52-летней жительницы Екатеринбурга диагностировали рак после педикюра. Онкологию мог вызвать ультрафиолет от лампы для сушки лака, сообщает Ural Mash .

Один из ногтей екатеринбурженки стал темнее остальных, но женщина игнорировала тревожный сигнал, продолжая наводить красоту. Во время медосмотра выяснилось, что такой пигмент — один из симптомов подногтевой меланомы, а вызвать ее мог свет ультрафиолетовой лампы, которым сушат лак. От него клетки гибнут, мутируют и окисляются.

Из-за своевременного обнаружения онкологии врачи помогли женщине. В настоящее время она здорова и хорошо себя чувствует.

