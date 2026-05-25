Число ИП среди россиян до 25 лет выросло на 16%

За год количество индивидуальных предпринимателей среди россиян до 25 лет увеличилось на 16%, а число несовершеннолетних самозанятых превысило 608 тысяч. Эксперты связывают тенденцию с упрощеннои регистрациеи и низкими издержками, сообщает АБН24 .

Молодые предприниматели чаще выбирают торговлю, IT, общепит и креативные индустрии. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко отметил, что оформить самозанятость можно с 14 лет, тогда как для регистрации ИП требуется эмансипация с 16 лет.

«Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно уже с 14 лет, а для открытия ИП требуется эмансипация, которую можно получить только с 16 лет. Кроме того, оформление статуса самозанятого занимает всего пять минут через приложение «Мой налог» и не требует уплаты госпошлины — в отличие от регистрации ИП в ФНС. К преимуществам самозанятости также относятся минимальная налоговая нагрузка, отсутствие необходимости сдавать декларации и вести бухгалтерию, не нужно приобретать контрольно-кассовую технику, а аннулировать статус самозанятого можно без штрафов», — пояснил Щербаченко.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Ольга Борисова подчеркнула, что молодые люди выбирают модели с низкими рисками и быстрым оборотом средств.

«При этом провал воспринимается как опыт, а не как катастрофа — всегда можно вернуться к учебе или найти работу с постоянной занятостью. Выбранные молодыми людьми модели бизнеса обычно связаны с минимальным риском. Они предполагают быструю оборачиваемость активов и минимальные долгосрочные обязательства», — отметила Борисова.

По ее словам, маркетплейсы позволяют работать без склада и офиса, а вопросы логистики и доверия берут на себя платформы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.