Эксперт Анищенкова рассказала, как выбрать вишню без нитратов

Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова объяснила, как выбрать качественную вишню и черешню и снизить риск покупки ягод с нитратами, сообщает Life.ru .

Ольга Анищенкова посоветовала обращать внимание не на размер ягод, а на их внешний вид, плотность и сезонность. Слишком ранняя продукция, появляющаяся в мае, часто выращивается с применением стимуляторов роста и повышенных доз азотных удобрений. В таких ягодах, особенно импортных, возможно избыточное содержание нитратов.

Оптимальный период покупки черешни в России — с середины июня до конца июля, вишни — с конца июня и в течение июля. В это время ягоды созревают естественно и содержат больше витаминов и антиоксидантов. Неестественно крупные и одинаковые плоды могут быть результатом интенсивной агротехники.

Превышение уровня нитратов способно вызвать расстройства пищеварения, тошноту, головную боль и аллергию, а у детей и людей с хроническими заболеваниями — более серьезные последствия.

При покупке фасованных ягод специалист рекомендовала выбирать полимерную упаковку с вентиляцией, которая защищает от загрязнений и порчи.

«Перед употреблением вишню и черешню необходимо тщательно мыть под проточной водой, даже если ягоды выглядят чистыми. Это базовое правило профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений», — заключила специалист.

