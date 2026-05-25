Экс-депутат Рады ответил, где прятался Зеленский во время удара «Орешником»

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что во время ударов «Орешником» Владимир Зеленский находился в защищенном бункере на Банковой в Киеве, передает aif.ru .

По словам Килинкарова, для Зеленского подготовлено несколько укрытий в разных регионах Украины. Одно из них расположено на улице Банковой в Киеве и было построено еще в советское время.

«У него есть бункер, которым он хвастался. Этот бункер на Банковой строился в советское время, он рассчитан даже на то, чтобы выдержать ядерный удар. Так что Зеленский сидел себе в бункере, занимался тем, чем обычно занимается, и чувствовал себя в полной безопасности», — отметил политик.

Килинкаров добавил, что о возможном применении ракеты предупреждали заранее.

«Ракета „Орешник“ может быть в том числе и в ядерном исполнении, поэтому о самом запуске мы предупреждаем противоположную сторону, в данном случае США, о возможности использования этой ракеты. И то же самое делают они в отношении нас. Условно говоря, они знали об этом. В преддверии нанесения удара Зеленский сказал о том, что высока вероятность нанесения удара по Киеву „Орешником“. То есть, они готовились, и никаких проблем с личной безопасностью у них нет», — сказал экс-нардеп.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что целями для «Орешника» могли стать предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, где собирают ракеты «Фламинго» и «Нептун МД».

