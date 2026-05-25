В России продажи антидепрессантов выросли в четыре раза

В России за семь лет продажи антидепрессантов увеличились в четыре раза, а число людей с депрессией и тревожными расстройствами продолжает расти. При этом 62% граждан считают, что должны справляться с психологическими проблемами самостоятельно, сообщает RuNews24.ru .

Координатор Московского отделения Роман Крастелев сообщил, что за последние четыре года число россиян с депрессиями и тревожными расстройствами выросло на 21,5%. Продажи антидепрессантов увеличились с 13,8 до 23,6 миллиона упаковок. С начала 2026 года реализовано более миллиона упаковок — на 18% больше, чем годом ранее.

«Особенно страшно за детей. За десять лет число подростков 15–17 лет с психическими расстройствами выросло на 53%. И при этом мы молчим».

По словам эксперта, установка «страдать молча» укоренилась исторически. В результате 62% россиян уверены, что должны справляться сами. На вопрос о готовности обратиться к психологу открыто «да» ответили 9%, анонимно — 37%, при условии бесплатной помощи — 70%.

«На ежемесячных приемах граждан я часто встречаю людей, которые годами несли в себе тревогу, страх. А сказать вслух «мне плохо» для многих до сих пор стыдно».

Крастелев отметил, что молодежь 18–35 лет обращается к специалистам в 2,5 раза чаще старшего поколения. Однако в стране на 100 тысяч человек приходится всего восемь психологов.

«Нормализовать разговор о ментальном здоровье в школах, вузах и на работе. Не должно быть стыдно сказать «я не справляюсь»».

Эксперт подчеркнул, что отсутствие профилактики приводит к тяжелым последствиям, а ранняя помощь всегда эффективнее.

