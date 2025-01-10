«Все должно быть Америкой»: зачем Трампу Гренландия и Канада

Не успев официально вступить в должность президента США, победивший на выборах кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже начал делать громкие заявления в области внешней политики. В частности, будущий глава государства намерен серьезно расширить территорию страны — для этого он собирается включить в состав США Канаду и Гренландию. Если это произойдет, территория Штатов увеличится более чем в два раза и они станут самым большим государством планеты.

Что Трамп и его команда говорят о присоединении Канады

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Впервые информация о том, что Трамп предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо присоединить его страну к США в качестве 51-го штата и стать в нем губернатором, появилась в начале декабря после визита канадского лидера в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Впоследствии Трюдо признал факт разговора, но заверил, что обсуждение было несерьезным.

После этого Трамп и его команда начали высказывать намерения присоединить Канаду публично. В частности, вновь избранный президент США в своих соцсетях стал употреблять формулировку «великий штат Канада» и называть Трюдо «губернатором».

«Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллионов долларов в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это позволило бы им значительно сэкономить на налогах и военной защите. Я считаю, что это отличная идея. 51-й штат!», — написал Трамп в одной из своих публикаций.

В ответ на эти заявления Трюдо неизменно отвечал, что присоединение Канады к США невозможно. Однако в начале января канадский премьер, чей рейтинг к тому времени сильно упал, объявил о своей грядущей отставке. Это позволило Трампу и его соратникам вести себя еще наглее. Так, в одном из своих постов миллиардер Илон Маск назвал канадского лидера «девочкой» и заявил, что раз Трюдо «больше не губернатор», его слова не имеют значения.

Трамп использовал в отношении Канады не только «пряник», обещая снижение налогов и военную защиту, но и «кнут» в виде серьезного повышения торговых пошлин. По сообщениям СМИ, в канадском правительстве рассматривают ответные меры в возможной торговой войне с соседом.

Заявления Трампа о присоединении Гренландии и международная реакция на них

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Помимо Канады, Трамп нацелился также на крупнейший остров мира, Гренландию. Впрочем, о намерении купить этот остров у Дании американский лидер публично заявлял еще во время своего первого президентского срока в конце 2010-х. Правда, на этот раз риторика Трампа стала куда настойчивее, и, кажется, начала приносить первые плоды.

Так, если в конце декабря премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, то уже в начале января выразил намерение отделиться от Дании.

«История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Пришло время нам самим двигаться вперед и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами».

На этом фоне сын Трампа, Дональд Трамп-младший, совершил визит на Гренландию, после чего его отец опубликовал в своих соцсетях видео, на котором жители острова выражают желание стать частью США. Правда, в ответ датская телерадиокомпания DR заявила, что на ролике показаны бездомные, которых команда Трампа банально подкупила.

Не остался в стороне от схватки и датский король, изменивший королевский герб, чтобы подчеркнуть связь правящего дома с Гренландией.

При этом власти Дании стараются быть аккуратными в своих заявлениях и, хотя и отрицают возможность продажи Гренландии, в то же время выражают готовность «сотрудничать еще более тесно, чтобы гарантировать реализацию американских амбиций».

В остальной Европе к претензиям Трампа на Гренландию отнеслись негативно. Так, министр-делегат при МИД Франции по делам внешней торговли и французских граждан за рубежом Софи Прима даже назвала заявления американского лидера «проявлением империализма», призвав Европу увеличить инвестиции в оборону.

Возможен ли военный захват Гренландии американцами

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Большой ажиотаж вызвало то, что, выступая на пресс-конференции, Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.

В случае, если такой сценарий осуществится, никакого сопротивления специалисты не ждут. Как написала газета Politico, Дания «пожертвовала Украине большую часть тяжелой военной техники» и «значительно истощила собственные запасы вооружений, передав танки и артиллерийские системы Киеву». И это не считая общей разницы между европейским королевством и США как в величине военного бюджета, так и в численности армии.

«Дания прекрасно понимает, что не может защитить Гренландию от кого бы то ни было в одиночку. Вопрос в том, с кем [американцы] будут воевать? Со своими собственными военными? Они уже там», — приводит Politico слова старшего научного сотрудника Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Соби Кристенсена, намекающего на американскую военную базу на острове, функционирующую с 1943 года.

При этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в силовой вариант развития событий не верит.

«Думаю ли я, что США вторгнутся в Гренландию? Ответ — нет. Вступили ли мы в эпоху, когда возвращается правление сильнейшего? Ответ — да» Жан-Ноэль Барро министр иностранных дел Франции

Зачем Трампу Гренландия и Канада

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Многие эксперты увязывают желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду с обострившейся в последнее десятилетие конкуренцией в Арктике. Как отмечает бывший украинский политик Олег Царев, в случае успеха инициатив вновь избранного президента доля контроля США над Арктикой будет такой же, как у России. При этом, по словам Царева, контроль над Арктикой — это не только природные ресурсы, но и короткий морской путь. С этой же целью Трамп собирается восстановить контроль Штатов над Панамским каналом, о чем так же регулярно заявляет публично.

Как отметило агентство Bloomberg, в Гренландии имеются большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов, используемых в электронных устройствах. По информации журналистов, инвестиции в минерально-сырьевой сектор Гренландии США считают решающими для противодействия доминированию Китая на мировом рынке редкоземельных металлов.

Любопытно, что Китай также не остался в стороне от самого большого острова мира. Как рассказал Олег Царев, еще в 2018 году Поднебесная попробовала закрепиться в Гренландии через экономические проекты.

«Так, китайские государственные фирмы начали вкладывать деньги в редкоземельные рудники Гренландии. Например, финансировался рудник на юге острова, который содержит вторые по величине месторождения редкоземельных элементов в мире. Китайцы профинансировали строительство и ремонт трех гренландских аэропортов. Руководство острова, которое имеет статус автономной территории в составе датского королевства, было очень обнадежено тем, что китайские инвестиции могут помочь Гренландии стать независимой от Дании», — рассказал политик.

По мнению Царева, Китай, деликатно не претендующий на владение арктическим островом, выглядит предпочтительнее грубого наскока Трампа.