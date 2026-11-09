Учителю из Бронниц вручили знак «Заслуженный работник образования МО»

Учитель русского языка и литературы Татьяна Аксютина из школы №2 в Бронницах 9 ноября получила знак отличия губернатора Московской области «Заслуженный работник образования МО», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Награждение открыло еженедельное оперативное совещание в администрации Бронниц. Глава муниципалитета Дмитрий Лысенков вместе с директором школы №2 имени Героя Советского Союза Николая Тимофеева вручил награду Татьяне Петровне Аксютиной.

Педагогический стаж учителя составляет 50 лет. Она подготовила более 150 контрольно-измерительных материалов для 11-х классов. Семь ее выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов, еще 15 — 98 баллов.

Татьяна Аксютина награждена нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», памятной медалью губернатора Московской области «За труды в просвещении» и почетным знаком Московской областной думы «За труды».

Среди ее достижений — диплом «Учитель цифрового века» 2023 года, диплом II степени конкурса талантов в номинации «Педагогическая копилка» и победа I степени во Всероссийском конкурсе «Современный урок». В 2007 году она стала победителем национального проекта «Образование», а в 2020 году — муниципального этапа конкурсного отбора на премию губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.