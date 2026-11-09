Кубанский казачий хор представил юбилейную программу в Солнечногорске

Кубанский казачий хор 8 ноября выступил в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске с программой «Нам — 215 лет!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт посвятили 215-летию Кубанского казачьего хора. В программу вошли казачьи народные песни, духовные песнопения и авторские произведения. Музыкальные номера дополнили хореографические постановки.

Кубанский казачий хор — один из старейших национальных коллективов страны. Более 50 лет его художественным руководителем является композитор Виктор Захарченко.

«Выступление такого прославленного коллектива — значимое культурное событие для жителей округа. Знакомство с казачьим фольклором, музыкой и традиционными танцами помогает сохранять и передавать богатое наследие страны», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Коллектив — лауреат Всероссийского конкурса государственных русских народных хоров, обладатель ордена Дружбы народов и других наград. В 2011 году хор получил благодарность президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественной культуры и достигнутые творческие успехи.

Каналы в МАКС: «Солнечногорск. Главное»; главы округа Константина Михалькова.

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