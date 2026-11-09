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Спортсменки из Лобни стали призерами областного турнира по фитнес-аэробике

Воспитанницы студии «Vita Fitness» из Лобни завоевали два первых и два вторых места на областных соревнованиях по фитнес-аэробике, которые прошли 8 ноября в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования Московской области по фитнес-аэробике посвятили Дню народного единства. Турнир собрал более 200 спортсменов из разных городов, включая Лобню.

Воспитанницы студии «Vita Fitness» выступили под руководством тренера Ирины Беляевой. Команда «Акварель» заняла первое место в возрастной категории 10–13 лет в дисциплине «Аэробика 5 человек». Команда «Астра» победила в степ-аэробике среди участниц 7–9 лет.

В степ-аэробике серебро завоевали «ВитаСтайл» в категории 14–17 лет и «Олимпик» в категории 10–13 лет. Команда «Флейм» стала восьмой среди участниц 10–13 лет в той же дисциплине.

В рамках соревнований также прошел фестиваль по фитнес-аэробике. Лобненская команда «Олимпийский резерв» заняла первое место в дисциплине «Мастер 35+».

В Лобне работают бюджетные и платные спортивные секции. Их воспитанники регулярно добиваются высоких результатов на турнирах различного уровня.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.