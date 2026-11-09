В Сергиевом Посаде открыли выставку об Александровской слободе и Иване Грозном

Совместный проект Сергиево-Посадского музея-заповедника и музея «Александровская слобода» посвящен царской резиденции XVI века и ее связям с Троице-Сергиевым монастырем. На открытии гостей встречали стрельцы в кафтанах и царские рынды в белых одеждах.

В экспозицию вошли более 60 подлинных раритетов из фондов двух музеев. Среди них — фрагменты плиточного пола белокаменного дворца, построенного итальянскими и русскими зодчими, кровельная черепица и печные изразцы. Эти предметы рассказывают об убранстве резиденции, которая в XVI веке была центром политической жизни страны.

Посетители также увидят макет Троицкого собора XVI века, послужившего образцом для храма в Александровской слободе, и реконструкцию церкви Сошествия Святого Духа. Отдельная тема выставки — поездки Ивана Грозного в Троице-Сергиев монастырь, в том числе после смерти царевича Ивана. Обстоятельства гибели сына царя остаются предметом споров историков.

«Традиция царских богомольных походов в Троице-Сергиев монастырь складывалась у Ивана Грозного с детства — он был крещен в этой обители и всегда относился к ней с особым благоговением», — рассказала куратор выставки, заведующая отделом «История и культура Сергиево-Посадского края XIV – начала XX века» Татьяна Токарева.

По ее словам, царь порой приезжал в монастырь дважды в год с богатыми дарами, а иногда вместе с царицей проходил путь пешком. На выставке представлены элементы декора храмов и дворцовых палат, где принимали царскую чету.

Возрастная маркировка выставки — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.