Воспитанник спортшколы Лобни Михаил Кашурников выиграл бой на турнире RCC

Михаил Кашурников, начинавший спортивный путь в Лобне, 7 ноября нокаутировал иранца Педрама Мохаммадазими на турнире по смешанным единоборствам в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Российский тяжеловес, трехкратный чемпион мира по боевому самбо Михаил Кашурников одержал досрочную победу на юбилейном, 40-м турнире серии Intro промоушена RCC (Russian Cagefighting Championship). Соревнования прошли 7 ноября в Екатеринбурге.

Его поединок с иранским спортсменом Педрамом Мохаммадазими завершился нокаутом на отметке 2 минуты 26 секунд первого раунда. Для Кашурникова это третья победа в профессиональных боях.

Михаил начинал тренироваться в лобненской спортивной школе «Академия спорта» под руководством Юрия Амбарцумова. Там он освоил основы техники и сформировал бойцовский характер.

В Лобне спортсмена поздравили с победой и пожелали новых достижений. В спортшколе отметили, что его успех стал примером для юных спортсменов города.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.