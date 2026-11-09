В Лобне провели турнир по фехтованию в честь Галины Гороховой

Турнир по фехтованию на шпагах в честь трехкратной олимпийской чемпионки Галины Гороховой прошел 7 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне. Он собрал 120 шпажистов из Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников и гостей соревнований приветствовали глава городского округа Анна Кротова и депутаты. Глава муниципалитета пожелала спортсменам честной борьбы, точных уколов и ярких побед.

Галина Евгеньевна Горохова, чье имя носят ФОК «Юность» и турнир, вручила Анне Кротовой рапиру.

Серебряную медаль завоевал воспитанник отделения фехтования лобненской спортивной школы «Академия спорта» Герман Щеглов, который тренируется под руководством Дениса Сидорова. В финале он уступил сопернику со счетом 11:12. Все победители и призеры получили грамоты, памятные подарки и медали.

Ранее Анна Кротова посетила тренировку по фехтованию в «Академии спорта». Она отметила профессиональную работу тренеров, качество специального оборудования и усердие воспитанников секции.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.