Ранее судимый 18-летний: в Оренбурге задержали парня, избивавшего девушек
Фото - © РИАМО, Николай Корешков
Сотрудники полиции задержали 18-летнего парня, которых напал и избил двух девушек в Оренбурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области.
В ходе мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видеозапись, на которой молодой человек избивает девушку у подъезда многоэтажки на улице Лабужского. Также была найдена видеозапись, как парень избивает другую девушку в лифте жилого дома.
Сотрудники полиции установили личность и задержали молодого человека. Задержанным оказался ранее судимый 18-летний местный житель.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и всех пострадавших от действий задержанного.
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