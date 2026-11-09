Ранее судимый 18-летний: в Оренбурге задержали парня, избивавшего девушек

сегодня в 18:13

Сотрудники полиции задержали 18-летнего парня, которых напал и избил двух девушек в Оренбурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области.

В ходе мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видеозапись, на которой молодой человек избивает девушку у подъезда многоэтажки на улице Лабужского. Также была найдена видеозапись, как парень избивает другую девушку в лифте жилого дома.

Сотрудники полиции установили личность и задержали молодого человека. Задержанным оказался ранее судимый 18-летний местный житель.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и всех пострадавших от действий задержанного.

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