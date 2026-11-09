В Солнечногорске выдвинули кандидата в старосты поселка Березки

В собрании участвовали 49 человек. Все они проголосовали за выдвижение местной жительницы Светланы Полтавец. Кандидатуру предстоит утвердить решением совета депутатов.

Светлана Полтавец постоянно живет в Березках более 15 лет, участвует в жизни поселка, помогает организовывать мероприятия и решать местные вопросы. После снятия полномочий предыдущего старосты она решила выдвинуть свою кандидатуру, заручившись поддержкой семьи.

«Светлана Сергеевна зарекомендовала себя как неравнодушный и инициативный человек, который искренне переживает за благополучие поселка. Мы со стороны администрации будем готовы оказать ей всестороннюю поддержку», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Будущий староста будет представлять интересы жителей перед органами власти округа, помогать в организации собраний граждан и общественных мероприятий в населенном пункте.

Статус старост в Солнечногорске закреплен с 2020 года. Их кандидатуры выдвигают на собраниях граждан, а затем утверждает совет депутатов. Старосты получают официальные удостоверения и ежемесячное денежное поощрение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.