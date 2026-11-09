«1000 иголок в глазах»: россиянка чуть не ослепла из-за кварцевой лампы

Российская фитнес-блогер Ксения Худякова чуть не ослепла, насмотревшись на кварцевую лампу во время прокалывания ушей.

Вечером после процедуры девушка умывалась, когда у нее вдруг появилось небольшое жжение в глазах. Она решила, что туда случайно попало средство для умывания, тщательно промыла глаза проточной водой, после чего продолжила заниматься своими делами.

Однако вскоре состояние Ксении ухудшилось. Глаза покраснели, жжение усилилось. Уже ночью она не могла их открывать и закрывать без боли.

«Было ощущение, что у меня 1000 иголок или ножей в глазах», — рассказала блогер.

Рано утром девушка проснулась и обнаружила, что теперь вообще не может открыть глаза. Она поехала в больницу, где офтальмолог поставил ей диагноз — ожог поверхности глаз. Ксения вспомнила, что накануне, пока ей прокалывали уши, она лежала на кушетке, а прямо перед ней был рециркулятор с кварцевой лампой внутри, на который она непрерывно смотрела, из-за чего и получила ожог.

Даже после оказания первой помощи у девушки сохраняются неприятные ощущения в глазах при резких поворотах и ярком свете. Врач пообещал ей, что они пройдут спустя несколько дней лечения.

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