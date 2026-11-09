«Сразила меня какая-то бяка»: Лиза Боярская борется с тяжелой болезнью

40-летняя актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская рассказала, что серьезно заболела и поделилась симптомами недуга, сообщает kp.ru .

Она отметила, что вирус подхватили все актеры Малого драматического театра, в котором она служит.

«Сразила меня какая-то бяка. Болею уже вторую неделю. Конечно, не очень хорошо болеть на ногах. Честно говоря, это какая-то гадость, которая заразила весь театр по очереди. Я среди последних заболевших», — уточнила Боярская.

По ее словам, у нее кашель, насморк, а также отсутствует голос.

«Какая-то неведомая зараза залетела в Санкт-Петербург», — считает артистка.

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