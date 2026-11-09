Прихожане в Лобне прошли маршрутом княгини Елисаветы Федоровны

Экскурсию организовала приходская служба милосердия Филаретовского храма Лобненского благочиния Сергиево-Посадской епархии при поддержке театра «Камерная сцена».

117 лет назад великая княгиня Елисавета Федоровна Романова посетила подворье Свято-Никитского женского монастыря в деревне Катюшки, на территории будущей Лобни. Участники экскурсии под руководством священника Филаретовского прихода иерея Александра Казакова прошли маршрутом княгини от станции Лобня до места, где находилось подворье.

В микрорайоне Катюшки верующие посетили храм святой блаженной Матроны Московской и храм священномученика Серафима Чичагова. Там они поклонились иконе и мощам святой преподобномученицы Елисаветы Федоровны.

После экскурсии в театре «Камерная сцена» для участников устроили благотворительный показ спектакля «Рождество в Лобне», посвященного памяти святой княгини.

«Это уникальное событие для города послужит началом для дальнейшего изучения святынь лобненской земли и привлечет внимание к изучению истории города», — отметили организаторы экскурсионной программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.