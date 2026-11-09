Заставили переписать барак: участнице «Пацанок» не дают жилье в Вологде

Участница «Новых пацанок» Алина Буслаева рассказала в своем блоге, что ей как сироте положено жилье от государства. Но ее бабушку заставили переписать на внучку часть разваливающегося барака, чтобы не давать новое жилье.

Она подчеркнула, что 23 года там никто не жил, потому что барак не пригоден для жизни уже давно.

«Бабушка заказала независимую экспертизу из Вологды, мы потратили на нее все деньги с проекта, которые я ей оставила, когда приезжала. По результатам независимой экспертизы, износ жилья составлял более 70%, соответственно он не пригоден для жилья», — сказала Буслаева.

В администрации девушке ответили, что экспертиза недействительна. Причем в доме частично нет потолка, пола, разрушена труба, рядом нет источника воды, бани. Еще не работает магазин, только приезжает автолавка 2 раза в неделю.

По ее словам, госэкспертиза три раза приезжала в разрушающееся жилье и заключила, что барак пригоден для проживания, но нужно делать капитальный ремонт за счет жильцов.

Буслаева наняла юриста и уже три года пытается добиться признания дома непригодным для проживания, а также они подали в прокуратуру заявление на неправомерность действий комиссии госэкспертизы.

Она еще попросила помочь с решением этого вопроса губернатора Вологодской области и главу района.

Подписчики пожелали девушке удачи и отметили, что саму комиссию надо бы поселить в барак, раз он пригоден для жилья.

«Боже, даже скотину не держат в таких условиях. Как так можно?» — написала одна из комментаторов.

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