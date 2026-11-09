В Солнечногорске провели XIV фестиваль этнических культур

XIV Андреевский фестиваль этнических культур прошел 7 ноября в Доме культуры «Андреевка» городского округа Солнечногорск. Гости знакомились с традициями разных народов, участвовали в мастер-классах и смотрели выступления коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На ежегодном фестивале с утра работала ярмарка мастеров, для детей организовали тематические мастер-классы. На улице скоморохи проводили развлекательную программу и приглашали гостей на интерактивные площадки. Завершился праздник гала-концертом творческих коллективов округа с номерами о культуре разных народов.

Мероприятие посетила директор ДК, депутат совета депутатов от партии «Единая Россия» Наталья Ульянова.

«Фестиваль уже много лет объединяет людей и помогает через творчество и традиции лучше узнать культуру разных народов. Отдельная благодарность всем творческим коллективам и мастерам, которые вложили душу в программу: именно их труд делает фестиваль живым и по-настоящему ярким», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В ближайшее время в ДК «Андреевка» откроется экспозиция елочных игрушек. 18 ноября здесь отметят день рождения Деда Мороза, а в конце декабря детей и взрослых пригласят на традиционный спектакль.

Каналы в МАКС: Солнечногорск. Главное и главы округа Константина Михалькова.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.