В Одинцовском округе обсудили проблемы капремонта многоквартирных домов

Глава округа Андрей Иванов сообщил, что программа охватывает 113 домов и 180 элементов: 82 кровли, 70 инженерных систем и 28 фасадов. Завершены 32 элемента, еще 81 — в работе. У «Одинцовской теплосети» из 112 элементов готовы 15, в работе — 53, оставшиеся 44 перенесены на 2027 год.

В доме № 41/2 на Почтовой улице в Звенигороде после июньского пожара восстановили кровлю и тепловой контур. Радиаторы смонтируют до 13 ноября, завершение работ намечено на конец месяца. Компенсации получили 26 человек, в семи квартирах идет ремонт, шесть собственников обратились в суд. Причину пожара установит экспертиза. Фонд капремонта ведет претензионную работу с ООО «Стройстатус»; после установления причин требования предъявят подрядчику и страховщику.

В доме № 13 на улице Комарова в Звенигороде ремонт кровли идет с 2023 года. Сейчас работы приостановлены для консервации на зиму. До 25 ноября доработают оконные примыкания и конек. Секции 1 и 5 готовы на 95%, секции 2–4 завершат в 2027 году. Ущерб от протечек оценят для определения компенсаций и графика ремонта квартир.

За десять месяцев число жалоб выросло с 390 в 2025 году до 554 в 2026-м. Из них 289 касаются качества работ, 126 — кровель, 25 — сроков, 12 — строительного мусора.

В доме № 10 в поселке Школьный в Голицыно после заливов сменили подрядчика. По дому № 52 на Северной улице в Кобякове фонд готовит документы страховщику. В доме № 38 на Можайском шоссе загрязнение балконов устранили за два дня.

В доме № 22 в Новом Городке оставшиеся работы завершат до 13 ноября, вопросы возмещения ущерба урегулируют. В доме № 5 микрорайона Пронина в Звенигороде протечки локализованы; водосток и замечания стройконтроля — в плане до 30 ноября. Подвалы домов № 7 и № 8 на улице Институт в Больших Вяземах обследуют для определения объема ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.