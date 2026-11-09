23 управляющие компании Пушкинского округа удовлетворяют все запросы жителей

Количество обращений жителей Пушкинского округа по итогам работы управляющих компаний за III квартал сократилось на 20%. Из 35 организаций 23 полностью удовлетворяют запросы граждан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работу управляющих компаний Подмосковья обсудили 9 ноября на еженедельном совещании глав округов под председательством губернатора Андрея Воробьева.

В Пушкинском округе работают 35 управляющих организаций. По итогам III квартала число обращений жителей сократилось на 20%, а 23 компании полностью удовлетворяют запросы граждан. В дальнейшем планируется привести работу всех управляющих компаний в соответствие со стандартами качества и обеспечить прозрачность их деятельности для жителей.

Участники совещания также рассмотрели доступность и качество социальных услуг. В Пушкинском округе основное внимание уделяют объектам здравоохранения и образования. В 2026 году в клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова открылось ангиографическое отделение, завершился капитальный ремонт амбулатории № 7. Новую поликлинику на проезде Розанова, рассчитанную на 400 посещений в смену, готовят к сдаче.

После реконструкции открылись четыре школы и детский сад «Ручеек» в Пушкино. На днях начался капитальный ремонт одного из корпусов гимназии «Тарасовка» в микрорайоне Звягино. Работа по улучшению качества жизни населения продолжится.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.