В Шаховской объявили конкурс на капремонт теплопункта

Конкурс на капитальный ремонт центрального теплового пункта № 3 объявили в муниципальном округе Шаховская. После определения подрядчика начнутся проектно-изыскательские работы и обновление объекта на улице Комсомольской, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт и поставить оборудование, необходимое для дальнейшей эксплуатации объекта.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что конкурс объявлен на выполнение полного комплекса работ по капремонту ЦТП в Шаховской.

Планируется обновить тепловой пункт мощностью 7,283 Гкал/ч. Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено за счет бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Шаховская. Завершить ремонт планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.