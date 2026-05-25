Юрист предупредил об ответственности за рисунки мелом на асфальте

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что рисунки мелом на асфальте могут повлечь административную и даже уголовную ответственность, сообщает «Абзац» .

По словам эксперта, значение имеет не сам факт рисунка, а его содержание. Нецензурные или оскорбительные изображения и фразы могут квалифицироваться как мелкое хулиганство. Нарушителям с 16 лет грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток.

«При меньшем возрасте к ответу, как правило, привлекают родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию на основании статьи 5.35 КоАП РФ. В этом случае возможно предупреждение или штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Кроме того, местные правила благоустройства нередко запрещают самовольное нанесение рисунков на дорожках и тротуарах. За несоблюдение этих норм тоже вводятся санкции. За мелкое хулиганство по части первой статьи 20.1 КоАП РФ предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток. На уровне регионов могут действовать собственные составы нарушений», — пояснил Бондарь.

Эксперт отметил, что в отдельных случаях возможно и уголовное преследование. Вандализм по статье 214 УК РФ предусматривает штраф до 40 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, а также арест. Ответственность наступает с 14 лет.

«При совершении группой лиц или по мотивам ненависти часть вторая статьи 214 УК РФ допускает ограничение свободы до трех лет, принудительные работы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Еще строже могут караться экстремистские призывы, нарисованные мелками на асфальте. Публичные действия такого рода по статье 280 УК РФ могут повлечь лишение свободы до четырех лет. Возбуждение вражды по признакам расы, национальности или религии согласно статье 282 УК РФ наказывается вплоть до пяти лет лишения свободы», — добавил специалист.

Также демонстрация запрещенной символики по статье 20.3 КоАП РФ может повлечь штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток, заключил эксперт.

