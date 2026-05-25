В Подмосковье проходит неделя отказа от табака

Неделя отказа от табака проходит в Подмосковье с 25 по 31 мая. Врачи НИКИ детства напоминают о рисках пассивного и так называемого третичного курения для детей и подростков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медики подчеркивают, что табачный дым и аэрозоли не исчезают после проветривания. Токсичные вещества и канцерогены оседают на одежде, коже и волосах курильщика. Это явление называют третичным курением, и оно особенно опасно для младенцев и детей младшего возраста. Их органы дыхания продолжают формироваться, объем легких меньше, а частота дыхания выше, поэтому концентрация вредных веществ в организме оказывается выше, чем у взрослых.

«Пассивное вдыхание дыма провоцирует хронические воспалительные процессы в носоглотке, ведет к разрастанию аденоидов и частым отитам, которые в запущенных случаях могут закончиться снижением слуха. Для детского организма не существует безопасной дозы табачного дыма или пара, любая затяжка рядом с ребенком — это удар по его иммунитету и задержка в развитии его легких», — отметил заведующий детским кардиологическим отделением с пульмонологическими койками, врач-пульмонолог НИКИ детства Роман Будзинский.

Специалисты также предупреждают об опасности вейпов и систем нагревания табака. Отсутствие запаха не делает их безвредными: синтетический никотин быстрее вызывает зависимость, а ароматизаторы при нагревании выделяют формальдегиды и тяжелые металлы, способные повредить легочную ткань. Никотин остается нейротоксином, который негативно влияет на развитие мозга, память, сон и состояние сердечно-сосудистой системы ребенка.

Врачи отмечают, что личный пример родителей играет ключевую роль. Подросткам важно объяснять риски и формировать осознанное отношение к здоровью, а не ограничиваться запретами.

