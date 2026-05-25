В Егорьевске объявили конкурс на благоустройство набережной Гуслицы

Конкурс на выполнение работ по благоустройству набережной реки Гуслица объявили в муниципальном округе Егорьевск Подмосковья. Подрядчику предстоит разработать проект и провести комплекс работ на территории площадью 2,5 га, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Речь идет о благоустройстве общественной территории по адресу: Московская область, муниципальный округ Егорьевск, город Егорьевск, набережная реки Гуслица, включая разработку проекта.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что конкурс объявлен на выполнение комплекса работ по благоустройству набережной.

Работы проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Егорьевск. Завершить реализацию проекта планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.