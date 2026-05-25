«Все могло бы закончиться печально»: москвичка спасла девушку от неадеквата

Москвичка в соцсетях рассказала, что услышала странные крики за окном примерно в 2 часа ночи. Она вышла на балкон и увидела разборки молодой пары. Парень сначала кричал на девушку, затем схватил за волосы и затащил в заведение, после чего закрыл дверь и выключил свет.

Очевидица вызвала полицию. Она не стала дожидаться приезда правоохранителей и выбежала на улицу, чтобы помочь девушке. Вместе с москвичкой выбежала ее дочь, которая сняла разборки на видео.

Внизу неравнодушная жительница обошла заведение, начала стучаться в окна и кричать, что вызвала полицию. Все это время она слышала плач и удары. В какой-то момент парень вышел на улицу, а пострадавшая девушка успела выбежать из заведения. Ее перехватила москвичка.

Девушкам удалось потянуть время до приезда полиции. Парень все это время бегал за ними, возмущался и пытался отбить свою жертву.

«Возможно, мы с дочкой спасли чью-то жизнь», — сказала очевидица.

Также москвичка показала кадры, как на место прибыли правоохранители, приехала карета скорой помощи. Полицейские взяли показания у пострадавшей.

