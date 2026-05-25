Водитель BMW с правами двухдневной давности сбил двух студентов в Москве

В Москве днем на улице Стромынка у здания МИРЭА (Российский технологический университет) водитель на BMW сбил двух студентов. Молодой человек не справился с управлением и наехал на парней, стоявших недалеко от университета, сообщает SHOT .

Пострадавших от удара отбросило в сторону, но в итоге они отделались ссадинами и ушибами. Серьезных травм удалось избежать.

Один из пострадавших рассказал, что водитель пообещал компенсировать ему разбитый ноутбук — 100 тыс. рублей. Однако самым шокирующим стало поведение виновника аварии. Он заявил, что получил водительские права всего два дня назад. И добавил, что если у него отнимут права, он просто купит новые. Студенты утверждают, что слышали это своими ушами.

Сам водитель после аварии заметно нервничал. Он объяснил случившееся тем, что ехал с положенной скоростью, но на дороге было мокро и его занесло. Однако, судя по видео с места происшествия, погода была ясной, а асфальт — сухим. Очевидцы также отметили, что BMW двигалась довольно быстро.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

