Под Липецком задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве отца

Силовики задержали скрывающегося молодого человека, которого подозревают в убийстве своего отца в Липецкой области, сообщает SHOT .

Ранее стало известно, что отец и сын из Липецкой области таинственно исчезли по дороге домой. Через три дня тело 43-летнего мужчины со следами насильственной смерти нашли в лесу. Проверялась информаци о причастности 18-летнего парня к смерти отца.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, молодой человек в ходе ссоры зарезал своего отца. Его доставят на допрос к следователям для выяснения всех обстоятельств случившегося.

