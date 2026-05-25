Одного нашли мертвым: отец и сын загадочно пропали под Липецком

Отец и сын из Липецкой области таинственно исчезли по дороге домой. Через три дня тело мужчины нашли в лесу. 18-летнего парня до сих пор ищут. Проверяется его причастность к смерти отца, сообщает SHOT .

В пятницу 43-летний житель села Спешнево-Ивановское уехал на машине в Липецк, чтобы забрать сына из колледжа. Однако домой они так и не вернулись, на связь не вышли.

В последний раз отец и сын были замечены в городе Лебедянь — их зафиксировали камеры на посту. После этого они пропали.

Спустя три дня поисков в лесном массиве была найдена машина мужчины. Рядом лежало его тело. На трупе были обнаружены следы насильственной смерти. О том, где находится сын погибшего, информации нет. Правоохранители выясняют, может ли парень быть причастен к убийству.

Возбуждено уголовное дело. По словам родственников, отец и сын не ругались, жили дружно. Они регулярно ездили по этому маршруту — отец отвозил и забирал сына из колледжа.

