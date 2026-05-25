Политолог допустил санкции Сербии против РФ при смене власти

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что в случае победы оппозиции на выборах Сербия может изменить внешнеполитический курс и присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, сообщает «ФедералПресс» .

Президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов в Белграде допустил возможность своей отставки. В стране в этом году ожидаются выборы, которые могут привести к смене руководства и корректировке внешней политики.

«Возможно, я скоро уйду в отставку», — заявил лидер Сербии, занимающий свой пост уже второй срок подряд.

Политолог Дмитрий Солонников отметил, что при победе оппозиции возможны серьезные перестановки в правительстве и изменение курса страны.

«В Сербии в этом году уже планируются выборы, и если они произойдут, то там будут серьезные перестановки в правительстве и в руководстве страны, так что, в общем, нового в его заявлении не так много. Дальше — результат выборов. Если победит оппозиция, то Сербия будет серьезно перестраивать весь свой внешнеполитический курс, будет активнее входить в Евросоюз и станет таким же полноправным членом ЕС, как и другие восточноевропейские страны», — подчеркнул он.

По его словам, при смене власти Белград может поддержать санкционную политику Евросоюза.

«Если изменится руководство, то Сербия может присоединиться к санкциям, конечно», — заключил политолог.

