Онлайн-запись в детсад вошла в топ госуслуг Подмосковья

Онлайн-запись детей в дошкольные учреждения вошла в число самых востребованных услуг на региональном портале Подмосковья за прошедшую неделю. Жители воспользовались ею более 2,7 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Лидером рейтинга стала услуга «Выписка из домовой книги» — подано свыше 16,3 тыс. электронных заявлений. Второе место заняла «Запись в кружки и секции», которой воспользовались более 10,8 тыс. раз.

В число популярных также вошли выдача и замена социальной карты жителя Московской области — свыше 8,4 тыс. заявок, а также присвоение адреса — более 4,4 тыс. обращений.

Всего на региональном портале госуслуг доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.