В Подмосковье завершилась школа вожатых для 350 студентов

Областной инструктив «Школа вожатых Московской области» прошел с 22 по 24 мая в оздоровительном комплексе «Литвиново». В мероприятии приняли участие 350 человек, в основном студенты Московского педагогического государственного университета. Интенсив стал финальным этапом подготовки кадров к летней кампании, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Трехдневный интенсив завершил многомесячную подготовку вожатых к первой лагерной смене. На открытии заместитель министра социального развития региона Вера Марченко подчеркнула значимость события для всей системы детского отдыха.

«Школа вожатых — это не просто курсы, а заключительный этап длительной подготовки ребят к началу первой лагерной смены. В этом году почти 500 тысяч детей отдохнут в лагерях нашего региона, и для нас, как для операторов детского отдыха, критически важно, чтобы каждый лагерь был обеспечен квалифицированными кадрами. С особой радостью будущие вожатые встретили новость о введении новой выплаты в размере 70 тысяч рублей», — отметила Вера Марченко.

Программа охватила ключевые аспекты работы наставника — от игротехники до психологии. Участники погрузились в атмосферу лагерной жизни: прошли иммерсивные игры и отрядные «огоньки», приняли участие в зарядке с танцами народов России, торжественной линейке «Старт лета 2026», мастер-классах ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена» и ОК «Литвиново», а также в библиобатле, квестах и стартинах.

«Уже восьмой год перед летом мы собираем ребят, которые будут работать вожатыми в подмосковных лагерях, чтобы показать на практике ту теорию, которую они получили в университете. Школа вожатых для наших студентов — очень важное событие», — прокомментировала проректор по связям с общественностью Московского педагогического государственного университета Татьяна Владимирова.

Отдельным направлением стал окружной семинар Центрального федерального округа. Представители семи педагогических вузов и эксперты ВДЦ «Орленок» и «Океан» обсудили единые стандарты подготовки вожатых, синхронизацию образовательных программ и межрегиональное сотрудничество.

Первая лагерная смена в Московской области стартует 29 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.