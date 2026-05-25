Россиян пугает перспектива платить ипотеку до 75 лет

Экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова заявила, что россиян останавливает перспектива выплачивать ипотеку до глубокой старости. Поводом стали данные Центробанка о росте доли кредитов с погашением к 70–75 годам, сообщает Газета.ru .

Центробанк сообщил, что банки чаще выдают ипотеку заемщикам, которые к моменту планового погашения достигнут 70–75 лет. Во втором полугодии прошлого года на такие кредиты приходилась примерно пятая часть выдач.

«В момент понимания, что ипотеку придется платить всю жизнь, она начинает восприниматься не как способ решить жилищный вопрос, а как обязательство, которое может ограничивать человека десятилетиями: в расходах, в выборе работы, в решении о детях, в возможности создавать накопления. Сильнее всего такие оценки могут повлиять на заемщиков старшего возраста, потому что у них срок кредита напрямую заходит в пенсионный период. Также осторожнее станут покупатели без крупного первоначального взноса: чем меньше взнос, тем выше сумма кредита, платеж и общая переплата. Молодые семьи тоже будут считать внимательнее, особенно в крупных городах, где даже небольшая квартира часто требует очень серьезной долговой нагрузки», — отметила Кузнецова.

По ее мнению, во второй половине 2026 года осторожность усилится: покупатели будут чаще сравнивать ипотеку с арендой и ждать снижения ставок. При этом спрос полностью не исчезнет, так как потребность в жилье сохранится.

Эксперт добавила, что ситуацию осложняют высокие ставки и цены на жилье. Давление испытывают и застройщики: дорожает финансирование, растут долги, возможны задержки ввода объектов. Льготные программы не отменяют высокой стоимости денег и могут закладывать риски в цену квартир.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.