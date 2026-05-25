«Спартак» выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар»

Московский «Спартак» 24 мая победил «Краснодар» в Суперфинале Кубка России со счетом 4:3 по пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Команда стала первой, кто взял трофей после вылета из Пути РПЛ, сообщает Общественное Телевидение России .

«Спартак» воспользовался новым форматом турнира, действующим с 2022 года. После поражения от «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ (2:5, 1:0) команда продолжила борьбу через Путь регионов и дошла до Суперфинала.

В полуфинале красно-белые выбили «Зенит» — 7:6 по пенальти после 0:0. Главный тренер Хуан Карлос Карседо заменил перед серией Александра Максименко на Илью Помазуна, и вратарь отбил два удара. Затем «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0).

В финале в «Лужниках» Пабло Солари открыл счет на 36-й минуте, Дуглас Аугусто сравнял на 57-й. Перед серией пенальти Карседо вновь выпустил Помазуна, и тот снова взял два удара.

«Ну, во-первых, надо поздравить "Спартак", они провели хороший матч. Возможно, этим матчем они скрасили весь сезон. Игра была очень интересная. Мне кажется, что по ходу игры они переигрывали "Краснодар". По моментам, пожалуй, они создали больше. Но "Краснодар" создал свой один из немногих моментов, классно причем забил гол. А дальше, видимо, у них уже проверенный был момент с Помазуном, который вышел на замену Максименко. Помазун, возможно, лучше играет на 11-метровых, чем Максименко. Это он доказал, два пенальти он взял», — отметил Рапопорт.

Во время празднования Солари уронил трофей и разбил его. Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что клубу изготовят новый Кубок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.