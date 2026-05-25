Оксана Житкова назвала фразы, после которых стоит уйти из клиники

Разница между обоснованной ценой и «разводом» в стоматологии заключается не в сумме в прайсе, а в прозрачности и готовности врача объяснять решения. Тревожным сигналом Житкова назвала агрессивную коммуникацию уже при первом контакте.

«Если администратор по телефону настаивает на записи «прямо сейчас», потому что «акция сгорает завтра» или «врач улетает в отпуск через час», — это, к сожалению, тактика воронки продаж, а не заботы о здоровье», — предупреждает она.

Насторожить должны и вопросы о бюджете вместо жалоб, отсутствие информации о лицензиях и врачах, а также давление без предложения альтернатив. Особенно рисковыми с точки зрения завышения цен эксперт считает имплантацию, сложную ортопедию и эстетическую реабилитацию, где пациенту трудно проверить обоснованность стоимости.

Среди фраз-триггеров Житкова назвала: «Если не согласитесь сегодня — завтра будет поздно, начнутся осложнения»; «У нас эксклюзивная методика, которую больше нигде не делают» — без доказательств; «Вам обязательно нужно сделать вот это дополнительно, иначе все развалится» — если процедура не указана в диагнозе.

«Но, к сожалению, сегмент «серых» клиник все еще существует… Я бы не стала говорить, что «все плохо», но бдительность терять точно не стоит», — отметила генеральный директор.

По ее словам, добросовестная клиника подробно объясняет план лечения, показывает расчет стоимости и спокойно относится к желанию пациента получить второе мнение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.