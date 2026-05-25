Психолог Маляр объяснила, как поколение Z меняет подход к работе

Клинический и семейный психолог Елена Маляр заявила, что обвинения в лени и инфантильности поколения Z не выдерживают критики. По ее словам, молодежь иначе относится к труду и личным границам, сообщает Сургут Информ .

Представителей поколения Z часто называют ленивыми и неспособными терпеть трудности. Однако клинический, кризисный и семейный психолог, магистр психологии и психоанализа Елена Маляр считает такие оценки следствием устаревших представлений о работе и успехе.

«Это не лень — это психологическая зоркость», — рассказала Елена Маляр.

По ее словам, зумеры внимательнее относятся к собственному состоянию и не готовы жертвовать ментальным здоровьем ради карьеры. Они легче отказываются от работы, которая не соответствует их ценностям, и не считают переработки нормой.

Эксперт отметила, что старшим поколениям стоит поучиться у молодежи умению выстраивать личные границы и открыто говорить о профессиональном выгорании. Такой подход, по мнению специалиста, помогает сохранять ресурс и повышает осознанность в выборе жизненного пути.

