Диетолог Соломатина сообщила о росте анемии после майских

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила о росте случаев анемии у людей, которые пытались быстро похудеть после майских праздников. Пациенты обращаются к врачам после жестких ограничений в питании, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, многие выбирают монодиеты, резко сокращают калорийность или переходят на вегетарианство с упором на растительные продукты. Белок получают из бобовых, а железо — из чечевицы, гречки, гранатов и яблок. Однако такое железо усваивается значительно хуже, а для его полноценного усвоения требуются определенные генетические особенности.

Недостаток микроэлементов отражается и на работе щитовидной железы. При дефиците йода и селена снижается выработка гормонов. При этом о необходимости селена часто забывают. Совокупность дефицитов может привести к серьезным нарушениям самочувствия.

«Многие очень долго и старательно пытались похудеть к лету, кто-то сел на диеты после майских праздников. Как раз из-за таких экспериментов над своим здоровьем у нас волна людей с анемиями, которые приезжают в больницы, прибегают к врачам, и их необходимо лечить. Поэтому важно бережно относиться к своему здоровью», — заключила эксперт.

Соломатина добавила, что усталость может сохраняться даже при достаточном питании. При нехватке витаминов группы B снижается эффективность работы митохондрий, из-за чего падают концентрация и выносливость.

