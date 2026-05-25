«Одноклассники» запустили проект ко Дню пропавших детей

Социальная сеть «Одноклассники» и сервис «Где мои дети» запустили проект в поддержку акции «Заметить — значит спасти» к Международному дню пропавших детей 25 мая, сообщает пресс-служба ОК.

Инициатива призвана напомнить родителям и другим взрослым о простых правилах, которые помогают предотвратить пропажу ребенка и правильно действовать в экстренной ситуации.

В официальной группе сервиса «Где мои дети» в «Одноклассниках» выйдет серия материалов с практическими рекомендациями. В публикациях расскажут, как подготовить ребенка к самостоятельным прогулкам, что делать в первые минуты и первый час после исчезновения, а также как понять, что ребенку на улице нужна помощь, и как действовать взрослым.

Пользователям также предложат пройти тест «А вы знаете, что делать, если ребенок пропал?» Материалы опубликуют в формате карточек и видео, чтобы инструкции можно было быстро сохранить и найти при необходимости.

Кроме того, 25 мая в соцсети появились тематические рамки в поддержку акции «Заметить — значит спасти». Пользователи смогут установить их на аватар и привлечь внимание к теме детской безопасности.

