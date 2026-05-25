Диетолог назвала самый полезный кофе

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какой кофе приносит пользу и от каких вариантов лучше отказаться, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам специалиста, кофе «реабилитировали»: в долгосрочной перспективе он не повышает давление, если не пить его во время гипертонического криза. Напиток бодрит за счет кофеина, который блокирует рецепторы аденозина. Однако людям с гипертонией и повышенной тревожностью не стоит пить его во второй половине дня.

«Лучше пить фильтрованный кофе, потому что он, в отличие от нефильтрованного, не повышает уровень холестерина. Можно пить кофе растворимый и сублимированный. Главное, чтобы этот напиток был качественным», — рассказала Соломатина.

Эксперт пояснила, что при сильной обжарке образуется акриламид — потенциально канцерогенное вещество. Поэтому предпочтительнее зерна с невысокой степенью обжарки: в них лучше сохраняется хлорогеновая кислота — антиоксидант, положительно влияющий на обмен веществ.

«Черный походит тем, кому нужен быстрый приток энергии. А в целом же полезнее пить кофе с молоком», — отметила врач.

Молоко замедляет всасывание кофеина и частично компенсирует потерю кальция. Сахар специалист рекомендовала не добавлять, за исключением редких случаев, когда требуется быстро повысить уровень глюкозы. Пить кофе лучше через 30 минут после еды и не на голодный желудок.

«Холодный не надо, кофе фраппе. Его точно не стоит пить часто», — добавила Соломатина, объяснив, что холодный напиток после еды может ухудшать пищеварение.

