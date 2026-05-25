У судьи Верховного суда КЧР и ее семьи нашли активы на 131 млн рублей

Семья судьи Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики (КРЧ) Альбины Адзиновой владеет активами на 131 млн рублей, что не соответствует их доходам. Женщине могут предъявить антикоррупционный иск, сообщает Baza .

В период с 2016 по 2025 год семья Адзиновой приобрела имущество на 131,4 млн рублей при официальном совокупном доходе в 66 млн рублей. Родственники судьи купили 10 автомобилей, пять жилых домов, девять квартир, пять нежилых помещений и 10 земельных участков.

Так, например, на супруга Адзиновой зарегистрированы автомобили Mercedes-Benz GLE 300 стоимостью 6,6 млн рублей, Mercedes-Benz GLA 200 за 2,7 млн и Mercedes-Benz E 200 за 2,7 млн рублей. Кроме того, на него оформлен жилой дом площадью более 700 кв. м в ауле Псыж.

Активы на сумму 91,9 млн рублей находятся во владении у мужа дочери Адзиновой. Он приобрел Toyota Camry и квартиру коттеджного типа площадью 314,1 кв. м в элитном московском ЖК «Золотые ключи — 2». При этом совокупный официальный доход мужчины и его супруги составил всего 4,6 млн рублей.

Примечательно, что позднее судья рассматривала жалобу по земельному спору, связанному с семьей продавца этой недвижимости, и не взяла самоотвод, несмотря на конфликт интересов.

Официальный доход самой Адзиновой составил 15,2 млн рублей. Председатель Верховного суда Игорь Краснов распорядился направить материалы в надзорные инстанции для предъявления судье антикоррупционных исков.

