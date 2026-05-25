Попал под поезд: зацеперу отрезало ноги в Подмосковье

сегодня в 19:43

Парень-зацепер попал под электричку на Ленинградском направлении

На путях на Октябрьской железной дороге (ОЖД) нашли парня с отрезанными ногами, сообщает MSK1.RU .

Пострадавший оказался зацепером, электричка переехала ему ноги. Парня с травмированными конечностями обнаружил на станции Алабушево машинист поезда маршрута Клин — Москва.

Зацепера перенесли на платформу, куда тут же вызвали скорую помощь. На фоне инцидента на Ленинградском направлении зафиксированы задержки в движении составов.

Поезда могут опаздывать на 40 минут. Ситуацию с зацепером и выяснение всех обстоятельств происшествия контролирует московская межрегиональная транспортная прокуратура.

