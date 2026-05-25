Участниками Международного форума по безопасности в России станут 120 стран

Свыше 140 делегаций из более чем 120 стран примут участие в первом Международном форуме по безопасности , который пройдет в Подмосковье 26–29 мая, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

Так, в мероприятии примут участие представители почти всех стран Африки (50 из 54), все партнеры из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки, где проживает более 5,5 млрд человек или около 70% населения Земли. Их объем ВВП по номиналу составляет 50 трлн долларов. По паритету покупательной способности этот показатель еще выше — более 70 трлн. долларов.

Форум пройдет под эгидой Совбеза РФ на площадках «Лайв Арена» и Центрального парка «Патриот». В рамках мероприятия состоится 14-я ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Кроме того, запланировано проведение 40 двусторонних встреч по линии Совбеза РФ и 85 — по линии заинтересованных ведомств.

Также будут организованы шесть многосторонних встреч (БРИКС, СНГ, Россия-АСЕАН, Россия-Центральная Азия, Россия-страны Сахеля, брифинг для стран Африки). Еще для участников подготовили 21 мероприятие в формате «круглых столов», конференций, дискуссионных панелей и стратегических сессий, а также 25 выставочных экспозиций.

На полях форума панируется подписание 10 соглашений и меморандумов по линии аппарата Совета Безопасности РФ и федеральных органов исполнительной власти. Организацией мероприятия занимаются более 30 органов государственной власти и корпораций РФ: 15 министерств и федеральных служб, правительство Москвы и правительство Московской области, госкорпорации Ростех, Росатом и Роскосмос, научно-экспертный совет СБ, МГИМО, ИМЭМО, Институт международных политических и экономических стратегий, ПАО «Сбербанк России», АО «Рособоронэкспорт» и 4 предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Мероприятия

Первым мероприятием форума станет конференция «Противодействие неоколониализму как приоритетное направление обеспечения безопасности стран мирового большинства», организованная МГИМО МИД России. На ней выступит заместитель Секретаря Безопасности РФ Александр Венедиктов. Модератором конференции выступит ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов. В этот же день МГИМО МИД России представит ежегодник Security Index Yearbook (2026/2027).

Также 26 мая пройдут круглые столы Росфинмониторинга и Минздрава, дискуссионная панель о террористических методах киевского режима и круглый стол МИД России «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада против мирового большинства за сохранение гегемонии», выступят члены международной организации по фактчекингу — Global Factchecking Network.

Параллельно открываются выставки форума: Роскосмос представит экспозицию, посвященную 65-й годовщине первого полета человека в космос, а также продукцию предприятий ракетно-космической отрасли. Росатом представит макет системы физической защиты объектов использования атомной энергии, быстроразвертываемый сигнализационный комплекс, мобильная система видеонаблюдения, поисково-досмотровый комплекс, обнаружитель взрывчатых веществ. Минздрав покажет мобильный комплекс компьютерной томографии, мобильный операционный комплекс, реанимобиль с установленным РЭБом и мобильный комплекс спутниковой связи. Также российские предприятия ВПК представят новинки российской промышленности в различных сферах обеспечения безопасности Российской Федерации, в т. ч. средства ПВО. ФМБА представит лабораторные комплексы на автомобилях повышенной проходимости.

27 мая МИД России организует проведение круглого стола «Военные преступления киевского режима: от свидетельств к приговору». Также в преддверии форума «Россия-Африка», который пройдет осенью 2026 г. в Москве, для делегаций африканских государств проведут брифинг по тематике партнерства Россия и стран Африки.

На круглом столе МВД России «Актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции» российские и зарубежные эксперты поделятся опытом в этой сфере, а Минюст России проведет круглый стол «НКО как инструмент подрыва национальной безопасности».

На круглом столе «Вопросы сохранения и защиты духовно-нравственных ценностей на международной арене», организованном Россотрудничеством и аппаратом Совета Безопасности, обсудят с зарубежными экспертами и новыми гражданами России из зарубежных стран значение традиционных ценностей для будущего страны.

28 мая под председательством Секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу откроется XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в которой также примут участие 14 делегаций из международных организаций.

В работе Форума также примут участие неофициальные представители из 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией.

Параллельно продолжится работа круглых столов. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации совместно с ФСБ России проведет круглый стол «Об основных направлениях развития международного сотрудничества в области противодействия распространению радикальной идеологии». Закроет работу круглый стол Форума ИМЭМО РАН обсуждением водной проблемы как вызова для глобальной и региональной безопасности.

29 мая пройдут двусторонние встречи российских и зарубежных экспертов, официальных лиц и делегаций.

На форум подано более 120 заявок от иностранных журналистов из 17 стран, в том числе из недружественных (США, Британия, Германия, Япония).

