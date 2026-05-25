Суд подтвердил включение «СК Ирбис» в реестр недобросовестных

Арбитражный суд Москвы признал законным решение о включении ООО «СК Ирбис» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа заказчика от контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы поступило обращение администрации Одинцовского городского округа о включении сведений об ООО «СК Ирбис» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стал односторонний отказ заказчика от исполнения контракта на строительно-монтажные работы.

По итогам проверки управление признало действия компании нарушающими законодательство и приняло решение о внесении сведений в реестр.

Компания оспорила это решение в суде. Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции Московского областного УФАС России.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.